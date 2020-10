WhatsApp, novità in arrivo per l'interfaccia dell'app su iOS

Mentre nelle ultime beta Android di WhatsApp sono state scoperte nuove feature in arrivo come lo sblocco tramite riconoscimento facciale, la versione 2.20.120.17 disponibile per iOS ci svela altri dettagli riguardanti nuove interfacce e feature in due schermate specifiche dell’applicazione, ora disponibili tramite TestFlight.

Innanzitutto, c’è una User Interface (UI) aggiornata per il collegamento con WhatsApp Web/Desktop: ora, nelle impostazioni per collegare il dispositivo mobile al programma per PC, comparirà un pulsante con scritto “Usa WhatsApp su altri dispositivi”; attualmente non risulta interagibile, ergo non permette all’utente di accedere alla relativa funzione, però in futuro servirà per creare nuove sessioni su altri dispositivi.

Altra novità che ha maggiormente colpito l’utenza, almeno secondo quanto riportato dai colleghi di WABetaInfo, è l’interfaccia dedicata allo Storage Usage, ovvero allo spazio d’archiviazione occupato da WhatsApp: come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo, il menu Storage Usage è stato spostato in cima alla lista di altre funzioni per dargli priorità. Una volta aperta la schermata, ecco che sarà possibile vedere un’altra interfaccia completamente rinnovata che mostra la memoria occupata dai contenuti media scaricati tramite WhatsApp e dalle chat. Nello specifico, le novità sono le seguenti:

Una barra di memorizzazione per comprendere la porzione di spazio occupata dai media;

Visualizzazione dei file condivisi, per eliminare ogni media non necessario e liberare spazio;

Lista delle chat, con possibilità di cercare una chat specifica.

Ciò che ha deluso gli utenti Apple è stata la rimozione della feature che permetteva di rivedere la quantità di messaggi scambiati in una chat, così da decidere quali di essi eliminare dal proprio dispositivo.

Intanto, gli sviluppatori hanno annunciato un’altra funzionalità in arrivo nelle chat di WhatsApp sia di Android che iOS: gli utenti a breve potranno effettuare gli acquisti direttamente tramite le chat di WhatsApp, a patto che sia un account WhatsApp Business.