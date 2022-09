Whatsapp, quante novità in arrivo: Meta lavora su Sondaggi e Messaggi Conservati

A poche ore dalla pubblicazione del nostro reminder sul taglio del supporto da parte di Whatsapp per alcuni smartphone, da WABetaInfo emergono dei dettagli aggiuntivi che mostrano come Meta sia al lavoro su un’ampia gamma di novità per estendere l’esperienza utente.

Nella fattispecie, nella beta 2.22.20.3 sono state trovati trovati dei riferimenti più o meno espliciti alla feature “Messaggi Conservati”, che come suggerisce il nome consentirà di conservare e salvare alcuni messaggi in determinate situazioni. Il funzionamento dovrebbe essere diverso rispetto ai “Messaggi Importanti”, ed a quanto pare questo sistema sarà legato ai messaggi effimeri: gli utenti a quanto pare avranno la possibilità di inviare messaggi a scadenza, ma senza rispettare quest’ultima e decidendo di farli restare nelle chat in cui è impostato il timer di scomparsa. Si tratta però di una funzione ancora in fase di sviluppo e non è da escludere che alla fine gli sviluppatori decidano di modificarne il funzionamento.

Whatsapp però sta anche lavorando sui sondaggi in-app, noti come WhatsApp Surveys: questo sistema consentirà agli sviluppatori di ottenere feedback degli utenti e dovrebbe anche migliorare la segnalazione degli eventuali bug.

Nel frattempo, Whatsapp è al lavoro per espandere i poteri degli amministratori dei gruppi. Appare ormai chiaro che Whatsapp abbia intenzione di puntare sempre più sulle community e sui gruppi.