Whatsapp, quante novità in arrivo: Zuckerberg annuncia anche l'app per iPad

Mark Zuckerberg ha ufficialmente confermato al blog WABetaInfo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, che il supporto multi-dispositivo dell'applicazione di messaggistica arriverà "presto".

Anche il responsabile di Whatsapp, Will Cathcart ha diffuso nuove informazioni a riguardo ed ha affermato che questa modalità supporterà fino a quattro dispositivi per ogni account.

Ma non è tutto, perchè la notizia più importante è un'altra: la società di messaggistica istantanea controllata da Facebook, infatti, ha confermato che è al lavoro su una versione iPad dell'app. Si tratta di un cambio radicale e per certi versi storico, dal momento non è possibile accedere a Whatsapp tramite il tablet di Apple tramite un'app ufficiale.

Whatsapp però sta lavorando su tanti fronti, tra cui l'espansione della funzione dei messaggi effimeri introdotta lo scorso anno: è in programma il lancio di un'opzione che permetterà agli utenti di condividere immagini o video che possono essere visualizzati una sola volta. Agli utenti però sarà anche messa a disposizione un'opzione per impostare la modalità "a scomparsa" per tutte le nuove chat.

Zuckerberg e Cathcart hanno affermato che tutte queste novità saranno disponibili "nel corso dei prossimi due mesi" su iOS ed Android.

La modalità multi dispositivo di Whatsapp è più volte emersa nelle ultime settimane e consentirà di effettuare il login in contemporanea su 4 dispositivi.