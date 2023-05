Whatsapp, novità per il backup delle chat: così non dimenticherete più la password!

Proprio nella giornata di ieri Whatsapp ha annunciato la possibilità di modificare i messaggi, e mentre il rollout della funzione continua a livello mondiale emergono nuove indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le prossime mosse di Meta e della sua app di messaggistica.

Secondo quanto riportato da WaBetainfo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, Meta starebbe implementando una funzione che permetterà agli utenti di tenere sempre a mente la password per i backup delle conversazioni memorizzate su Google Drive o iCloud.

Il blog infatti sostiene che le intenzioni degli sviluppatori sono di far comparire ciclicamente un popup simile a quello già presente che chiede di confermare il PIN a sei cifre per la verifica in due passaggi.

Il messaggio dovrebbe essere differente, ovviamente, e chiederà di inserire la chiave o la password di 64 cifre scelta al momento del backup, a meno che non si disattiva la crittografia end-to-end per i backup di Whatsapp.

Il sistema è progettato per fare in modo che gli utenti inseriscano ad intervalli regolari la password del backup per evitare che la dimentichino. Il consiglio in casi come questi è di salvare la password in un ambiente sicuro o di affidarsi ad un gestore password che permetta di memorizzare i dati in maniera sicura.