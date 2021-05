Whatsapp, novità per la gestione delle chat: così cambiano le conversazioni archiviate

I colleghi di WABetaInfo riferiscono in giornata odierna che Whatsapp si starebbe preparando ad abbracciare un'interessante novità per la gestione delle chat. La modifica è arrivata direttamente dalla versione beta dell'app per Android, e non è escluso che venga ampliata anche alla controparte iOS.

Come si può vedere direttamente nello screenshot in calce e nella gallery pubblicata sulla news dedicata di WABetaInfo, il nuovo sistema darà agli utenti la possibilità di scegliere di archiviare permanentemente la conversazione.

In pratica, quando si sceglie di spostare una chat nell'archivio, sarà possibile decidere di mantenerla in quella cartella anche nel caso in cui dovessero arrivare nuovi messaggi. Attualmente ciò non è possibile e qualora si decida di archiviare una chat, alla ricezione di un messaggio questa viene spostata automaticamente nel tab principale.

L'attivazione di questa funzione avverrà attraverso le impostazioni dell'app, dove sarà presente una funzione che permetterà di mantenere le chat archiviate.

Come sempre, Whatsapp non ha fornito alcuna informazione sulla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento, tanto meno sull'eventuale estensione anche alla controparte iOS.

Parallelamente, stanno continuando i lavori che porteranno all'introduzione della crittografia end to end anche nei backup delle chat, che è stata scovata nella versione 2.21.10.9 della beta di Whatsapp. Come sempre vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso.