WhatsApp, novità per reazioni a messaggi: più dettagli sulle immagini negli album

Mentre arriva la conferma dell’addio di WhatsApp ad alcuni iPhone più datati e non aggiornati alle ultime iterazioni di iOS, dall’ultima beta del servizio di messaggistica arrivano ulteriori novità riguardanti le reazioni ai messaggi. In particolare, si tratta di informazioni più dettagliate per le reazioni a media negli album.

A individuare questa novità sono stati i soliti, attenti colleghi di WABetaInfo: come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, la lieve differenza tra l’esperienza d’uso attuale e quella futura è in realtà particolarmente utile. Ora come ora, infatti, quando un utente reagisce ai media in un album WhatsApp è possibile vedere esclusivamente chi dà la reazione e la natura di quest’ultima, mentre non si può vedere a quale contenuto è stata data senza aprire l’album intero.

In futuro, però, con un aggiornamento non specificato WhatsApp visualizzerà anche una miniatura dell'immagine o del video affinché l’utente possa ottenere informazioni maggiormente dettagliate in merito alle interazioni dei membri della chat di gruppo o al diretto interlocutore in una chat one-on-one.

Questa funzionalità non è certamente tra le più attese da parte degli utenti, ma è stata pensata dagli sviluppatori con l’intento di migliorare l’esperienza d’uso a chiunque, rendendo più intuitiva la comprensione di certi messaggi e dell’utilizzo di altre feature specifiche all’interno di WhatsApp.

Ricordiamo, in conclusione, che il team di casa Meta sta lavorando su un’altra importante novità per i gruppi.