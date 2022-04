WhatsApp, quante novità ufficiali: dalle Community alle reazioni ai messaggi

Non ci sono solamente novità per i negozi su WhatsApp. Infatti, Zuckerberg e soci hanno annunciato grandi cambiamenti per l'app di messaggistica istantanea.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Gizmodo, nonché come mostrato da Will Cathcart su Twitter, c'è stato l'annuncio dell'arrivo delle reazioni ai messaggi su WhatsApp. In parole povere, gli utenti potranno rispondere rapidamente a quanto ricevuto senza dover per forza inviare un altro messaggio, ma semplicemente "lasciando" un pollice in su, un cuore, una faccina e così via, un po' come avviene sui social network.

Altre novità svelate dal team della nota applicazione messaggistica istantanea consistono nelle chiamate di gruppo con fino a 32 persone, nella possibilità per gli admin di cancellare dai gruppi i messaggi ritenuti "non idonei" e nella condivisione di file in chat dal peso di fino a 2GB. Potete vedere un "riassunto" di quanto annunciato a tal proposito nell'immagine presente in calce alla notizia: in parole povere, si sta cercando di migliorare WhatsApp sotto vari aspetti.

Al momento, però, il rollout è partito, in test, solamente per la funzionalità Community. Di cosa si tratta? Si fa riferimento a chat in cui gli amministratori hanno maggiore controllo, dedicate a specifiche organizzazioni e comunità. In queste ultime, inoltre, non viene condiviso il numero di telefono con le altre persone appartenenti alla "comunità". In ogni caso, le altre feature citate verranno rilasciate in futuro, a partire dai prossimi mesi. Per maggiori dettagli sulle novità, potete fare riferimento al blog ufficiale di Meta.