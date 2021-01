WhatsApp, le novità dell'ultima beta per il supporto multi-dispositivo

Del supporto multi-dispositivo per WhatsApp si parla da diverso tempo, nello specifico ancora da luglio 2020, ma per diversi mesi non si è fatto sentire e ciò ha fatto pensare che la società l’avesse abbandonato. Nell’ultima beta numero 2.21.1.3 per smartphone Android, però, è apparsa una piccola novità interessante riguardo l’UI della feature.

Come riportato dai colleghi di WABetaInfo, infatti, nell’aggiornamento più recente dell’applicazione del servizio di messaggistica per i beta tester è apparsa una nuova schermata chiamata “Dispositivi connessi” che permetterà di visualizzare in quali smartphone e computer risulta avere eseguito l’accesso lo stesso account WhatsApp.

L’interfaccia in sé sarà molto semplice, come potete vedere in calce all’articolo: nella parte inferiore dello schermo verranno visualizzati tutti i dispositivi collegati, selezionabili per verificare l’attività ed eventualmente scollegarli, mentre nella parte superiore ci sarà un pulsante che permetterà di collegare altri PC, tablet o quant’altro. La funzione risulterebbe però inutilizzabile, almeno per ora, dunque anche i beta tester dovranno attendere altre versioni beta successive prima di poterla provare concretamente.

Di recente però le novità rese note da parte degli sviluppatori sono molte, dato che su WhatsApp Web si continua a lavorare sulle chiamate e sulle videochiamate tanto attese dagli utenti. O ancora, uno dei piccoli ma importanti cambiamenti del 2021 riguarda le condizioni di utilizzo dell’applicazione: con la loro modifica, molte persone ora dovranno accettare di condividere i propri dati con Facebook previa l’esclusione dall’utilizzo del servizio.