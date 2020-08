WhatsApp, ecco tutte le novità delle ultime beta: torna una scorciatoia tolta tempo fa

Con l’introduzione della funzione Stanza per avviare videochiamate fino a 50 persone, WhatsApp aveva rimosso la scorciatoia Camera usata per scattare rapidamente foto con la fotocamera integrata dell’app di messaggistica. Nell’ultima beta però è tornata, assieme ad altre novità interessanti.

Come mostrato da WABetaInfo, nella beta 2.20.198.9 per Android è ricomparsa la scorciatoia Camera con una nuova icona, rinnovata assieme a quella di Audio, Galleria, e Posizione. Dopo averla reintrodotta nella precedente beta 2.20.194.11 era scomparsa una seconda volta, ma ora gli sviluppatori si sarebbero decisi per mantenerla assieme a tutte le altre scorciatoie nella schermata apposita, accessibile in ogni chat cliccando sulla clip accanto all’icona della fotocamera.

Ma è bastato un giorno per far rilasciare un’altra beta per Android, numero 2.20.198.11: in essa sono state introdotte una nuova suoneria per le chiamate di gruppo, animazioni inedite per gli sticker che ora verranno riprodotti in loop fino a massimo 8 volte (meno per gli sticker con più fotogrammi), e cambiamenti nell’interfaccia delle chiamate, nello specifico tutti i pulsanti sono stati spostati alla parte inferiore dello schermo. Quest’ultima novità però non risulterebbe ancora funzionare perfettamente dato che è ancora in fase di sviluppo.

Tra le altre novità in arrivo prossimamente ci sono la barra di ricerca per gli sticker e la funzione Multisfondo vista nella beta 2.20.90.21 di WhatsApp Messenger per iOS.