Whatsapp, nuove informazioni sul supporto alle chat di app di terze parti

Anche Whatsapp è stata spinta ad adeguarsi al DMA dell’Unione Europea, che entra in vigore oggi 7 Marzo 2024. La piattaforma di messaggistica istantanea targata Meta, ha già annunciato l’intenzione di supportare le chat di applicazioni di terze parti ma dal blog WABetaInfo emergono ulteriori dettagli in merito.

In uno screenshot pubblicato da WABetaInfo, acquisito dalla versione 2.24.5.20 della beta di Whatsapp per Android, emerge che gli utenti avranno a disposizione un’impostazione che consentirà loro di disattivare questa opzione. In pratica, quindi, sarà discrezione degli utenti scegliere se importare nell’applicazione le conversazioni provenienti da altri client.

Meta ha anche spiegato come funzionerà la crittografia end-to-end su Whatsapp dopo l’arrivo di questa funzionalità. La società di Mark Zuckerberg evidenzia che le app di terze parti dovranno firmare un accordo per interoperare con Messenger e Whatsapp: solo una volta accettati i termini si procederà con l’implementazione della funzione. L’azienda chiede che anche le altre app utilizzino il protocollo Signal di Whatsapp per la crittografia, ma si è detta aperta ad accettarne altri se rispetteranno i requisiti di sicurezza. Meta comunque promette che le chat E2EE resteranno private indipendentemente dal fatto che gli altri servizi utilizzino Signal o meno.

Di recente, intanto, sono arrivati anche gli elenchi puntati e numerati e nuove opzioni di formattazione su Whatsapp.