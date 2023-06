Whatsapp, nuove opzioni per la privacy: si potranno silenziare le chiamate spam

A pochi giorni dalla presentazione dei canali di Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta annuncia oggi una nuova serie di novità per proteggere la privacy degli utenti e bloccare le chiamate spam o provenienti dai numeri sconosciuti.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i gestori hanno annunciato la funzionalità “Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti”, che aiuta a filtrare spam, truffe e chiamate da persone che non sono presenti nella lista contatti. Tali telefonate non faranno nemmeno squillare il telefono, ma saranno visibili nell’elenco delle chiamate.

A ciò si aggiunge il “Controllo della privacy” che guida gli utenti attraverso le importanti impostazioni sulla privacy per aiutarli a scegliere il livello di protezione giusto. Facendo tap su “Avvia controllo”, infatti, si accederà a vari livelli di privacy per rafforzare la sicurezza dei messaggi, delle chiamate e delle informazioni personali.

Si tratta di due novità senza dubbio importanti, che mirano a proteggere ulteriormente la riservatezza dei milioni di utenti che quotidianamente si affidano all’applicazione per comunicare con familiari ed amici.

Dalla beta però sono arrivate delle indicazioni che Whatsapp vuole puntare anche sulla realtà virtuale: nello specifico, la release 2.23.13.6 per Android include il supporto per i visori di Meta. Sul lancio pubblico non sono emerse indicazioni.