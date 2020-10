WhatsApp, nuovi sticker e sfondi avanzati in arrivo su Android e iOS

WhatsApp continua a svelare nuovi contenuti e funzionalità prossimi al lancio nella versione stabile del servizio di messaggistica. Dopo l’aggiornamento dedicato all’interfaccia dell’applicazione su iOS, ora in quest’ultima stanno per arrivare gli sfondi avanzati, mentre nella beta per Android è giunta una vasta serie di sticker statici e animati.

Partiamo dalle novità di WhatsApp per iPhone: nella beta 2.20.120.19 sono finalmente apparse varie funzionalità dedicate alla configurazione dello sfondo per le chat. Nelle impostazioni ora ci sarà un menù chiamato “Sfondi e suoni” che permetterà all’utente di selezionare un nuovo wallpaper, modificarne l’opacità e, per quanto riguarda i suoni, selezionare un audio personalizzato come notifica dei messaggi.

Quando si premerà il pulsante per cambiare lo sfondo compariranno 32 wallpaper luminosi, 30 scuri e anche varianti monocromatiche (con la possibilità di inserire i disegni doodle), oppure basterà navigare tra le proprie immagini se si preferisce un’alternativa personale alle versioni consigliate da WhatsApp. La feature è già disponibile per tutti i beta tester iscritti al programma TestFlight.

Per quanto riguarda invece WhatsApp per Android, l’app giunta alla versione 2.20.205.4 ha portato nello store di adesivi due nuovi pacchetti dedicati agli animali: il primo è Cutie Pets, una serie di sticker statici con gatti, conigli, maialini e altro ancora disegnati tutti da Jerrod Maruyama; il secondo, invece, è il pack Tonton Friends composto da 24 sticker animati di gatti e pulcini prodotti dalla Tonton House. A breve dovrebbero arrivare anche su iOS e nella versione WhatsApp Business.

Altra feature tanto attesa è la possibilità di effettuare acquisti direttamente dalle chat, funzionalità mostrata da WhatsApp in un video apposito, di cui però si sa ancora poco.