Whatsapp: un nuovo bug impedisce di vedere il mittente del messaggio. Come risolvere

E' stato scoperto un nuovo bug in Whatsapp, che come vi mostriamo attraverso gli screenshot presenti in calce alla notizia, impediscono di visualizzare i mittenti dei messaggi dalle notifiche.

Le nuvolette infatti appaiono completamente vuote, senza mostrare il mittente, il che risulta essere molto irritante, soprattutto per coloro che utilizzano gli smartwatch per leggere i messaggi o semplicemente per tutti quegli utenti che sono soliti dare uno sguardo veloce al telefono salvo poi rispondere solo successivamente.

Il bug è stato scovato dal graphic designer Angus Brash, che come vi mostriamo nel tweet in calce ha chiesto delucidazioni a Whatsapp. A Brash ha fatto eco un altro utente, che però si è rivolto direttamente al forum di supporto di Apple, su cui ha anche rivelato che al momento l'unico modo per risolvere potrebbe essere rappresentato dall'attivazione dell'anteprima del messaggio stesso, cosa che non ha però intenzione di fare per motivi di privacy.

Ricapitolando, quindi, almeno allo stato attuale l'unico modo per risolvere il fastidioso bug è rappresentato dall'attivazione dell'anteprima "mittente e messaggio" dalle impostazioni dell'applicazione.

Whatsapp ancora non si è pronunciata a riguardo, in quanto il bug sembra aver colpito poche persone, ma un fix potrebbe comunque vedere a breve. Inoltre, dalle informazioni raccolte sembra che solo la versione iOS dell'app sarebbe coinvolta.