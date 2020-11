WhatsApp, questo nuovo strumento renderà facilissimo cancellare file ingombranti

Tra un messaggio e un altro su WhatsApp si finisce sempre per scambiare decine, centinaia di immagini, video e GIF che pian piano occupano sempre più spazio nel proprio smartphone, riempiendo la memoria interna a disposizione. Per questo gli sviluppatori hanno deciso di pensare a una feature per gestire più facilmente l’archiviazione.

Lo strumento in questione riguarda soltanto la gestione avanzata della memoria interna dello smartphone, nello specifico la sua parte occupata da messaggi e file media condivisi tramite il servizio di messaggistica di casa Facebook. WhatsApp ci stava lavorando già da tempo, ma solo ora ha deciso di rilasciarla a tutti nel nuovo aggiornamento.

Come funziona? È molto semplice e lo mostra pure il video allegato all’articolo: accedendo a Spazio e dati > Gestisci spazio comparirà una barra colorata che indica in verde i contenuti media salvati nel dispositivo tramite WhatsApp e lo spazio occupato da altre applicazioni. Giusto sotto, invece, sarà possibile vedere i file più grandi e la dimensione dei media condivisi in ogni singola chat: aprendone una, ecco che compariranno immagini, video e audio scambiati con il vostro contatto selezionato, tutti cancellabili con un semplice clic. Va notato, però, che potreste cancellare il file soltanto da WhatsApp e non da altre cartelle dello smartphone, dunque consigliamo sempre di controllare due volte per essere sicuri di avere liberato spazio.

Per poterla usare vi basterà scaricare l’ultima versione di WhatsApp direttamente dal Google Play Store, controllando tramite la sezione “Le mie app e i miei giochi” se è disponibile per il download. Ricordiamo, tra l’altro, che il negozio di app di Big G in questi giorni regala tante app e giochi per tutti gli smartphone Android; invece, rimanendo su WhatsApp, nella piattaforma a breve arriveranno anche i messaggi che si autodistruggono, funzionalità attesissima da moltissimi utenti.