Whatsapp, obiettivo raggiunto: catene ridotte del 70% in due settimane

Le limitazioni sull'inoltro dei messaggi Whatsapp, introdotte dalla società ad inizio mese, funzionano. La piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo ha annunciato di aver rilevato una riduzione del 70% dei messaggi inoltrati in sole due settimane.

"Come Whatsapp ci siamo impegnati a fare la nostra parte per affrontare il tema dei messaggi virali. Di recente abbiamo introdotto un limite alla condivisione di messaggi altamente inoltrati ad una sola chat. Da quando è stata implementata questa misura, abbiamo riportato una riduzione del 70% del numero di messaggi inoltrati tramite Whatsapp. Questa modifica sta contribuendo a mantenere le conversazioni personali e private" si legge nell'annuncio.

Ricordiamo che la limitazione si applica solo a quei messaggi che sono stati inoltrati più di cinque volte dal mittente.

La scelta è risultata praticamente obbligata in quanto a causa della pandemia di Coronavirus l'applicazione era stata presa d'assalto da catene di Sant'Antonio che proponevano cure e rimedi fatti in casa per proteggersi dall'epidemia. La società di Mark Zuckerberg, inoltre, ha anche frenato le fake news sulla presunta provenienza del Covid-19.

Di recente Whatsapp ha anche raddoppiato il numero massimo di partecipanti alle videochiamate, per mettersi al pari con applicazioni come Zoom. La società americana ha inoltre collaborato con l'OMS su alcuni sticker che permetteranno agli utenti di raccontare la vita in quarantena.