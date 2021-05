Whatsapp, occhio alla nuova truffa: ecco come proteggersi

Nuova truffa per Whatsapp in Italia. La Polizia Postale ha infatti messo in guardia gli utenti da un nuovo tentativo di furto dell'account, che starebbe avvenendo a sempre più persone. Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook, l'Agente Lisa ha spiegato come avviene il furto.

A quanto pare, su alcuni smartphone comparirebbe un finto messaggio ricevuto da un utente presente all'interno della propria rubrica in cui si legge "Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?".

A spaventare è il fatto che gli utenti, tratti in inganno dalla conoscenza del mittente, non esitano ad inviargli il codice ricevuto, in quanto ignari di essere incappati in una truffa.

Tuttavia, come spiega l'Agente Lisa, "il codice inviato, infatti, consente ai cybercriminali di impadronirsi dell’account WhatsApp e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima, nonché di avere accesso ai contatti salvati nella rubrica, innescando una sorta di “catena di Sant’Antonio” - il profilo WhatsApp dell’utente che ci richiede di inviargli il codice è effettivamente un nostro contatto che a sua volta ha avuto la violazione del suo account, attraverso la stessa condotta fraudolenta -, che sta ormai colpendo migliaia di cittadini in tutta Italia".

Per questo motivo è caldamente sconsigliato di condividere i codici arrivati via SMS con qualsiasi persone, e non bisogna nemmeno cliccare su eventuali link. Come vi abbiamo ricordato nella nostra notizia relativa alle app Android malevole, consigliamo anche di attivare l'autenticazione a due fattori ovunque.