Whatsapp, occhio alla truffa del Green Pass: non cliccate sul link!

Negli ultimi giorni ha fatto capolino su Whatsapp una nuova truffa che ha ad oggetto il Green Pass del Governo che dal prossimo 6 Agosto sarà ancora più importante per accedere a varie attività. Sono tanti gli utenti che hanno ricevuto un messaggio sulla piattaforma in merito alla possibilità di scaricare la Certificazione Verde COVID-19.

Il messaggio contiene un link che. però, se cliccato reindirizza ad una finta pagina istituzionale che riprende a grandi linee quella ufficiale e potrebbe trarre in inganno i meno esperti.

In tale pagina viene richiesto l'inserimento dei dati personali e bancari che poi, come avvenuto in altre circostanze, vengono utilizzati per scopi fraudolenti. Secondo quanto emerso, però, la truffa si starebbe diffondendo anche via mail e tramite altre piattaforme di messaggistica.

Il messaggio Whatsapp dice che "In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina".

Il nostro consiglio è, ovviamente, di affidarvi ai canali ufficiali per scaricare il Green Pass e di cancellare immediatamente il messaggio in questione, senza ovviamente cliccare sul link in quanto potrebbe trarre in inganno. Se l'avete perso e volete recuperare l'AUTHCODE per il Green Pass, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato pubblicato su queste pagine.