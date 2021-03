Whatsapp, occhio alla truffa del messaggio di Adidas ed Amazon

Amazon, Adidas ed altri marchi famosi sono utilizzati da un gruppo di hacker per truffare gli utenti di Whatsapp con dei finti messaggi nel giorno della Festa Internazionale della Donna. A porre l'accento su questo problema è un rapporto di Cyber Piace Foundation.

Secondo quanto affermato, i messaggi fraudolenti promettono un "Regalo per la Festa della Donna" e promettono un'ampia gamma di premi, a patto però di pagare le spese di spedizione.

Gli utenti che cliccano sui link vengono reindirizzati a siti web bizzarri .xyz o .buzz. Nella pagina viene indicato anche il regalo vinto, ma come detto poco sopra l'unica cosa da effettuare è pagare le spese di spedizione. E' a questo punto che avviene il furto dei dati della propria carta, in quanto viene simulato un pagamento.

Inserendo i dati della propria ricaricabile, questi vengono inviati ai malviventi informatici che dal loro canto possono svuotarla ed effettuare il pagamento.

Tra i regali figurano scarpe o smartphone di fascia alta, ma anche capi d'abbigliamento ed altro. I siti sono riconoscibili in quanto contengono tantissimi errori grammaticali. Tra gli indirizzi interessati figurano "oovip", "phonesvip", "v-app", "adidastore" e "tatasamsung". Gli utenti vengono tratti in inganno dai finti commenti presenti in una sezione "social" della pagina in cui in molti si mostrano entusiasti.

Il nostro consiglio è di cancellare immediatamente il messaggio ed evitare la sua propagazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp consentirà di proteggere i backup con una password con le prossime versioni beta.