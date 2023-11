Whatsapp, occhio alla versione fasulla 'Plus' o 'Pro': contiene un malware

I ricercatori di Kaspersky hanno lanciato l’allarme su una versione fasulla di Whatsapp che si sta diffondendo tramite Telegram e che avrebbe già registrato 340mila installazioni in un mese a livello mondiale.

La release in questione contiene un malware, e per tale ragione è chiaramente sconsigliata l’installazione di questa versione. I malviventi informatici stanno diffondendo questa fantomatica versione dell’applicazione di messaggistica informatica promettendo funzioni esclusive che non sono disponibili su quella ufficiali.

La percentuale maggiore di download è stata registrata in Azerbaigian, Arabia Saudita, Yemen, Turchia ed Egitto, ma il fenomeno starebbe crescendo anche in Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Germania. L’app è soprannominata “Whatsapp Premium” o “Whatsapp Plus” e viene diffusa su Telegram tramite un file .apk da avviare su Android.

"Le persone si fidano delle app provenienti da fonti molto seguite, ma i truffatori sfruttano proprio questa fiducia" conferma Dmitry Kalinin, Security Expert di Kaspersky. "La diffusione di app dannose attraverso popolari piattaforme di terze parti evidenzia l'importanza di utilizzare solo applicazioni ufficiali. Se avete bisogno di alcune funzioni extra non presenti in queste, dovreste considerare l'impiego di una soluzione di sicurezza affidabile prima di installare software di terze parti, in modo da evitare la compromissione dei dati. Per una protezione efficace, è consigliabile scaricare sempre le applicazioni da app store o siti web ufficiali".

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp sarebbe al lavoro per migliorare la ricerca