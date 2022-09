WhatsApp, da oggi unirsi alle chiamate in-app sarà facilissimo: basterà cliccare un link!

Sempre più funzionalità stanno arrivando su WhatsApp: dopo la conferma del supporto multi-dispositivo anche su tablet Android, la piattaforma di messaggistica di casa Meta sta ricevendo i collegamenti rapidi per le chiamate in-app, cosicché unirsi a esse diventi estremamente rapido.

Come ripreso da TechCrunch, Mark Zuckerberg ha annunciato oggi la funzione in questione spiegando che gli utenti potranno unirsi alle chiamate con il semplice tocco singolo di un link apposito: una volta avviata una chiamata o videochiamata si troverà una opzione di creazione del collegamento nella scheda Chiamate, e quest’ultimo potrà essere condiviso con chiunque si desideri.

La feature potrebbe non risultare disponibile da oggi stesso, 26 settembre 2022, per tutti: lo stesso Zuckerberg ha dichiarato che funzionerà per tutti entro fine settimana. In altri termini, è necessario tenere d’occhio gli aggiornamenti di WhatsApp sul Google Play Store.

I colleghi di TechCrunch segnalano peraltro che non è ancora chiaro cosa succede se un utente senza account WhatsApp tenta di aprire il collegamento; lo scopriremo solamente quando l’update del servizio di messaggistica arriverà anche sui nostri smartphone.

Sempre discutendo sulle nuove funzionalità in arrivo, in futuro sarà possibile creare sondaggi sui gruppi WhatsApp: la conferma è arrivata da una recente versione beta dell'app per Android.