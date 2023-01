Whatsapp sempre online: arriva il supporto alla connessione tramite proxy

La piattaforma di messaggistica istantanea di Meta, Whatsapp, si appresta ad introdurre una significativa novità che aiuterà gli utenti ad aggirare i controlli su internet imposti dai regimi totalitari.

La decisione è stata presa dopo i blackout di internet decisi dalle autorità iraniane per reprimere il dissenso e le proteste contro il Governo che vanno avanti da tempo.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Whatsapp ha spiegato che “blackout come quelli che abbiamo visto in Iran per mesi negano i diritti umani delle persone e impediscono alle persone di ricevere aiuti urgenti. Nel caso in cui questi blocchi continuino, speriamo che questa soluzione aiuti le persone ovunque ci siano la necessità di una comunicazione sicura e affidabile”.

La nuova funzionalità, annunciata in persiano su Twitter da Whatsapp, consentirà agli utenti di connettersi ad internet utilizzando dei proxy che nasconderanno la posizione ed aggireranno i controlli e le restrizioni imposte dai governi. Gli iscritti fondamentalmente potranno continuare ad utilizzare Whatsapp anche se la loro connessione è bloccata o interrotta: in questo modo sarà possibile mantenere i contatti con amici, familiari o altri manifestanti.

Attenzione però: gli utenti dovranno trovare i loro proxy autonomamente, ma molti sono forniti gratuitamente da attivisti ed organizzazioni umanitarie proprio per bypassare le restrizioni.

“Scegliendo un proxy, potrai connetterti a WhatsApp tramite server creati da volontari e organizzazioni di tutto il mondo per consentire alle persone di comunicare liberamente” spiega Whatsapp nel post pubblicato sul blog.

L’opzione è disponibile nel menù delle impostazioni per tutti coloro che usano la versione più recente dell’app: tutti i dettagli sono disponibili direttamente nella FAQ dedicata.