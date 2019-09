Whatsapp, l'opzione 'Elimina per tutti' non cancella i file multimediali da iPhone

La funzione Elimina per Tutti è stata introdotta da Whatsapp qualche anno fa, ed è rapidamente diventata una delle più utilizzate dagli utenti in quanto consente di cancellare, entro il tempo limite stabilito dall'app, i messaggi anche dalla chat del destinatario e non solo dal mittente. Almeno su iPhone però non sarebbe sempre così.

Il ricercatore Shitesh Sachan ha notato alcune discrepanze nel modo in cui l'applicazione gestisce la funzione da Android ed iOS. Nello specifico, dopo aver eliminato i messaggi, i file multimediali inviati agli utenti iPhone nelle chat di gruppo resterebbero nel dispositivo in caso di attivazione dell'impostazione "salva nel rullino fotografico" dal menù dell'app.

Ciò vuol dire che anche se i messaggi eliminati non saranno leggibili nella chat, qualora questi dovessero contenere un file multimediale di qualsiasi tipo, le foto e video potrebbero comunque restare accessibili dalla galleria fotografica dell'iPhone.

Discorso diverso su Android, dove in caso di cancellazione del messaggio, l'app provvederebbe ad eliminare anche il contenuto multimediale dal gestore dei file.

Sachan ha immediatamente provveduto a contattare gli sviluppatori, i quali dal loro canto hanno affermato che "l'opzione fornita tramite 'Elimina per tutti' ha lo scopo di cancellare il messaggio e non vi è alcuna garanzia che i media vengano eliminati in modo permanente. La funzione si concentra solo sul messaggio in Whatsapp".

Il problema sarebbe comune tra le applicazioni di questo tipo e di recente anche su Telegram sono arrivate segnalazioni di questo tipo.