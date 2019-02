Whatsapp ora si può sbloccare con Touch ID o Face ID su iOS

A meno di un mese di distanza dall'inizio ufficiale dei test, Whatsapp introduce finalmente al pubblico la possibilità di sbloccare l'applicazione tramite i sistemi di riconoscimento biometrici presenti su iOS, il Face ID e Touch ID.

La funzionalità è stata introdotta con l'aggiornamento 2.19.20, che è stato rilasciato la scorsa notte al pubblico.

Per abilitare il sistema di sblocco, basta aprire l'applicazione, quindi andare nel pannello impostazione, selezionare "Account", effettuare un tap su "Privacy" ed attivare l'opzione "Blocco Schermo". A seconda del modello di iPhone si attiverà il login con Face ID o Touch ID. A seguito dell'attivazione, per accedere alle conversazioni dell'applicazione sarà necessaria la conferma tramite il sistema di riconoscimento biometrico, anche se l'iPhone è sbloccato.

Si tratta di un misura aggiuntiva per evitare che sguardi indiscreti possano leggere le proprie conversazioni. Chiaramente sarà comunque possibile rispondere alle conversazioni tramite le notifiche, senza dover necessariamente confermare la propria identità tramite Face ID o Touch ID, mentre per accedere all'intero storico o alle altre bisognerà effettuare lo sblocco dell'applicazione.

Nelle impostazioni della funzionalità sono anche presenti dei tempi di timeout per impostare il lasso di tempo che dovrà passare per far si che il sistema entri in funzione. Fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti.