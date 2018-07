WhatsApp ora supporta le videochiamate di gruppo, fino ad un massimo di quattro persone

In occasione dell'evento F8 organizzato da Facebook lo scorso maggio, WhatsApp aveva anticipato ai suoi utenti l'arrivo di una nuova feature per l'app su iOs ed Android, ovvero il supporto alle chiamate ed alle videochiamate di gruppo. Ora, stando all'azienda, questa funzionalità è diventata disponibile a livello globale per tutti gli utenti.

Sarà quindi possibile effettuare più chiamate e videochiamate contemporaneamente, coinvolgendo un massimo di 4 persone in totale. La compagnia ci tiene a chiarire che questa nuova feature è stata pensata per funzionare anche in condizioni di ricezione non ottimali e con connessioni ad internet deboli: vi basterà essere online per riuscire a sfruttarla.

Come avviene già per i messaggi, le chat vocali saranno protette dal sistema di crittografia end-to-end, che è ormai un marchio di fabbrica del servizio di messaggistica.

Nel frattempo, pare che l'app di WhatsApp stia per portare una piccola rivoluzione su iOs: stando ad alcuni rumor potrebbe infatti arrivare una nuova tipologia di notifica, in grado di mostrare le immagini e le gif animate direttamente dal pannello delle notifiche e senza dover aprire la chat. Oltre a questo, sono state prese nuove contromisure dalla compagnia per combattere la piaga delle fake news, che spesso sfruttano l'app di messaggistica di Facebook per diffondersi di utente in utente: verrà limitata la possibilità di inoltrare i messaggi.