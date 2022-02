WhatsApp: ormai il lancio delle reazioni ai messaggi è imminente, gli ultimi dettagli

Il debutto delle reazioni ai messaggi su Telegram ha preceduto il servizio di messaggistica rivale WhatsApp che, a quanto pare, sta impiegando diverso tempo per sviluppare la feature e provarla prima del rilascio definitivo. Quest’ultimo sembra parecchio vicino, però: ecco gli ultimi indizi sulle reazioni ai messaggi WhatsApp.

Stando a quanto scoperto e ripreso da WABetaInfo su Twitter, di cui trovate post e screenshot in calce alla notizia, finalmente la funzionalità sembra essere prossima al lancio. Osservando le prove attuali si nota chiaramente la possibilità di selezionare tra sei emoji diverse come reazione per ogni singolo messaggio: troviamo il classico pollicione all’insù, il cuore, la faccia che ride, quella che piange, quella sorpresa e le mani giunte.

Il tutto sembra essere ancora esteticamente imperfetto, e su ciò molto probabilmente sta operando il team di WhatsApp per completare il release il prima possibile. Magari nei prossimi giorni renderanno le reazioni più visibili rispetto all’anteprima minuscola attuale; o ancora, potrebbero cambiare la visualizzazione delle reazioni selezionabili. Un dettaglio chiave già confermato è che anche le reazioni saranno crittografate end-to-end, in maniera tale da garantire la massima sicurezza per ogni singola conversazione, in qualsiasi istante.

Ciò che per WABetaInfo è quasi certo è il debutto della funzionalità sia su iOS che su Android con una beta imminente, la quale precederà la distribuzione sull’app stabile.

Nella giornata di ieri abbiamo parlato delle ultime novità sulle Community WhatsApp.