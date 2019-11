Whatsapp a pagamento da sabato mattina? No, è l'ennesima bufala

Ci risiamo: è ritornata la bufala di Andy e Jonny, "i direttori di Whatsapp" che hanno pensato di informare gli utenti che a partire da sabato mattina la piattaforma di messaggistica istantanea diventerà a pagamento. Peccato però che non ci sia nulla di vero in tutto ciò, ma sono in tanti che ci stanno cascando.

Nel messaggio si legge che “sabato mattina whatsapp diventerà a pagamento! Se hai almeno venti contatti manda questo messaggio a loro. Così risulterà che sei un utilizzatore assiduo e il tuo logo diventerà blu e resterà gratuito (ne hanno parlato al tg). Whatsapp costerà 0,01€ al messaggio. Mandalo a 10 persone.

“Salve, siamo Andy e John, i direttori di whatsapp. Qualche mese fa vi abbiamo avvertito che da quest’estate whatsapp non sarebbe stato più gratuito; noi facciamosempre ciò che diciamo, infatti, le comunichiamo che da oggi whatsapp avrà il costo di 1 euro al mese. Se vuole continuare ad utilizzare il suo account gratuitamente invii questo messaggio a 20 contatti nella sua rubrica, se lo farà, le arriverà un sms dal numero: 123#57 e le comunicheranno che whatsapp per LEI è gratis!!! GRAZIE…. e se non ci credete controllate voi stessi sul nostro sito (www.whatsapp.com). ARRIVEDERCI.

PS: quando lo farai la luce diventerà blu (se non lo manderai l’agenzia di whatsapp ti attiverà il costo)”.

Le domande che gli utenti dovrebbero porsi sono tante, a partire dal motivo per cui l'inoltro di un messaggio dovrebbe rendere un'applicazione gratis, ed a quale luce blu si riferisca.

Per questo motivo, è consigliabile evitare la diffusione di messaggi di questo tipo, che non fanno altro che alimentare il circo delle fake news. Whatsapp non diventerà a pagamento e non c'è alcuna comunicazione in merito.

L'app, a causa della popolarità di cui gode, è stata più volte al centro di bufale di questo tipo. Lo scorso maggio "Andy e John" avevano annunciato la chiusura di Whatsapp, mentre ad Aprile era stata la volta dell'imminente arrivo del trillo in stile MSN Messenger.