WhatsApp su PC si prepara a una novità importante per i messaggi vocali

Quante novità stanno arrivando su WhatsApp Desktop! L’applicazione per PC del servizio di messaggistica sta per cambiare look su Windows 11, ma anche per ottenere una feature importante relativa ai messaggi vocali. Si tratta di una novità già vista nelle beta su smartphone: la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione.

Questa feature è stata scovata dai colleghi di WABetaInfo nella versione beta per desktop 2.2201.2, accessibile a chiunque ne richieda l’accesso già da oggi, 20 gennaio 2022. Il suo funzionamento è semplice: come potete vedere chiaramente dalla schermata catturata dal detto portale, all’avvio della registrazione di una nota vocale apparirà un pulsante di pausa e, alla sua pressione, il sistema consentirà di eliminare l’audio registrato fino a tale momento o riprendere la registrazione, a seconda delle proprie preferenze.

Si tratta di qualcosa di già visto nella versione beta di WhatsApp per iOS, sempre da WABetaInfo e utenti iscritti ai test. La diffusione sembra essere destinata ad allargarsi prima del rilascio ufficiale; dunque, i lettori possessori di smartphone Android iscritti alla beta dedicata dovranno attendere non troppo tempo prima di trovarla e provarla allo stesso modo. Il lancio stabile, invece, non dovrebbe avvenire tra molto tempo.

Nel mentre c’è anche un’altra novità: ecco come parlare con l’assistenza WhatsApp via chat.