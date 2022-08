WhatsApp per PC, la vecchia versione non funziona più? Ecco dove scaricare

Dopo aver scoperto le novità della Beta di WhatsApp per PC di giugno 2022, torniamo a parlare di questa utile applicazione per segnalare un aggiornamento che potrebbe portare qualche grattacapo e, come sempre, anche la soluzione.

L'ultimo aggiornamento distribuito per l'app WhatsApp per PC, infatti, potrebbe portare a qualche istante di spaesamento negli utenti, soprattutto in chi l'aveva installato scaricando l'eseguibile direttamente dal sito ufficiale.

Come avrete modo di scoprire visitando la pagina, da qualche giorno non è più disponibile il download manuale e tutte le operazioni PC passeranno inevitabilmente dal Microsoft Store, ovvero dal client per scaricare le app Windows che trovate preinstallato nel vostro PC con Windows 10 e Windows 11.



La prima cosa da fare sarà disinstallare l'attuale versione di WhatsApp per PC. Per scaricare la nuova versione, invece, sarà sufficiente cliccare sull'icona "Scaricalo da Microsoft Store" dalla pagina ufficiale e questo porterà all'apertura dello stesso. Da qui, premere "Ottieni" e il gioco è fatto.

Questo passaggio, come spiegato nel supporto di WhatsApp, consentirà di ottenere vantaggi sia come prestazioni che come comodità. Da un lato sarà più semplice ottenere gli aggiornamenti, mentre dall'altro l'app nativa sarà decisamente più ottimizzata in termini di esperienza.

Al contempo, WhatsApp sta lavorando alla versione Beta per MacOS. Potete prendere parte alla prova dalla pagina di partecipazione Testflight direttamente dal vostro Mac, altrimenti potrete continuare a utilizzare WhatsApp Web come sempre, in attesa della versione stabile.