WhatsApp pensa all'anteprima dei link in chat: le ultime novità dalla beta

WhatsApp continua a lavorare su novità estetiche per la chat direttamente sulla versione beta dell’applicazione per Android: assieme alla nuova grafica delle bolle dei messaggi, in futuro dovrebbero diventare disponibili le nuove anteprime per i collegamenti inviati tramite la chat. Ecco come potrebbero cambiare.

Grazie ai colleghi di WABetaInfo, infatti, abbiamo uno screenshot (visibile in calce all’articolo) che ci mostra chiaramente come dovrebbero apparire su Android a partire dalla versione beta 2.21.14.15 e, in futuro, anche nella versione stabile disponibile a tutti. Si tratta di un cambiamento piuttosto semplice, ovvero l’ingrandimento della schermata di anteprima del collegamento d’interesse, eppure potrebbe risultare particolarmente utile a diversi utenti.

Il servizio di messaggistica ora riduce tutte le anteprime con una piccola miniatura e una descrizione minima, mentre la concorrenza di Telegram mostra molto più testo e soprattutto immagini più grandi, permettendo così all’utente di capire meglio cosa contiene il link inviatogli. Con la prossima versione stabile dell’app, invece, WhastApp dovrebbe avvicinarsi al servizio di Pavel Durov; va notato, però, che le nuove anteprime funzioneranno solamente se il sito verso cui punta il link supporta già la feature. In altre parole, non è assicurato il funzionamento per qualsiasi indirizzo Web. Infine, la feature potrebbe ricevere altri cambiamenti prima del lancio ufficiale, dunque non ci resta che aspettare quest’ultimo per capire come sarà effettivamente.

WhatsApp sta anche per ricevere il trasferimento dei backup delle chat da Android a iOS e viceversa, processo di cui è apparso un piccolo video dimostrativo.