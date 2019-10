WhatsApp pensa che la sua applicazione sia stata usata per spiare alcune persone

WhatsApp pensa che la sua applicazione sia stata sfruttata da un'azienda di terze parti per condurre una campagna di spionaggio piuttosto ampia. La notizia è piuttosto importante, dato che l'azienda di proprietà di Facebook ha fatto causa alla società coinvolta.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal New York Times e da The Verge, WhatsApp ha accusato l'azienda di cybersicurezza israeliana NSO Group di aver realizzato un programma che avrebbe consentito di spiare circa 1400 persone provenienti da oltre 20 Paesi. Tra queste, ci sarebbero anche circa 100 giornalisti e attivisti per i diritti umani, ma non è del tutto chiaro quali sarebbero i reali bersagli. In ogni caso, l'azienda di Mark Zuckerberg è giunta a questa "conclusione" lavorando per circa sei mesi a stretto contatto con Citizen Lab, gruppo di ricerca affiliato all'Università di Toronto.

A quanto pare, tutto è iniziato la scorsa primavera, quando Citizen Lab avrebbe rilevato che qualcuno stava sfruttando un problema di sicurezza dell'applicazione di WhatsApp per spiare lo smartphone di un avvocato londinese. Da lì in poi sarebbero state scoperte molte altre violazioni, che hanno infine convinto l'azienda di proprietà di Facebook a fare causa a NSO Group. La causa è stata depositata presso un tribunale statunitense. WhatsApp ha dichiarato che sta già provvedendo ad avvisare gli utenti colpiti.