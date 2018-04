Whatsapp per Android ora consente di scaricare i media eliminati

Nuova funzione in arrivo per la versione Android di Whatsapp. Come svelato dai ragazzi di WABetaInfo, uno dei siti specializzati su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea targata Facebook, nella variante per il sistema operativo di Google introduce un'interessante feature per i media.

Insieme alle varie correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità, è stato anche risolto un problema di timestamp trovato nella versione beta 2.18.109. L'applicazione di messaggistica però ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di scaricare i file multimediali cancellati.

In precedenza, infatti, quando gli utenti cancellavano file specifici inviati tramite Whatsapp andando nella cartella specifica dell'applicazione, non erano più in grado di recuperarli. Ora però l'applicazione consente di effettuare nuovamente il download.

Separatamente, una nuova versione beta di Whatsapp per Android (la 2.18.111) ha implementato la funzione di indicizzazione vCard.

Tornando sull'opzione relativa al download dei file, WABetaInfo riferisce che il ri-download è supportato per immagini, video, GIF, messaggi vocali e documenti. Alcuni utenti che hanno avuto modo di provare la nuova versione, disponibile attraverso il Play Store su cui può essere effettuato il download dell'aggiornamento, però, non consente di scaricare file troppo vecchi, ma non è ancora stato reso noto alcun limite di tempo. La cosa interessante è rappresentata dal fatto che WhatsApp non sembra eliminare i dati dai server per consentire agli utenti di scaricarli nuovamente.

E' inoltre doveroso notare che se si elimina un file multimediale dalla cartella dello smartphone, è necessario avere il messaggio in cui il mittente ha inviato il file specifico, per poterlo scaricare nuovamente.