WhatsApp perde il trono di app più scaricata al mondo, superata dai 'balletti'

WhatsApp ha perso lo scettro di applicazione più scaricata al mondo. Infatti, un nuovo e spietato concorrente, che ha fatto dei "balletti" la sua forza trainante, è riuscito a spodestare dal trono Mark Zuckerberg e il suo impero fatto di applicazioni. Il mercato è in mano ai ragazzini?

Stando a un recente studio di SensorTower, l'applicazione ufficiale di TikTok, ovvero il social network dove si ballano e cantano in lip sync le canzoni del momento, è riuscita a superare WhatsApp per quanto riguarda il numero di download totali. In particolare, il "sorpasso" è avvenuto ad agosto 2019: TikTok è stata scaricato per un totale di 63 milioni di volte. Per chi non lo sapesse, questo social network è amato principalmente da una fascia di pubblico con un'età piuttosto bassa e i numeri che l'applicazione sta generando stupiscono anche per questo motivo.

Interessante notare come TikTok abbia superato tutti sia sul Play Store di Android che sull'App Store di iOS. Per quanto riguarda le posizioni sottostanti, ci sono alcune divergenze tra gli utenti dei due sistemi operativi. Infatti, gli utenti Apple sembrano preferire YouTube e Instagram, mentre quelli Android puntano invece su WhatsApp e Messenger.

Insomma, a quanto pare all'utenza mondiale i "balletti" piacciono.