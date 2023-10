Whatsapp permetterà di avere due account su un unico dispositivo: l'annuncio di Zuckerberg

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha da poco annunciato che presto gli utenti saranno in grado di avere due account Whatsapp su un unico dispositivo. Il CEO ha affermato che Whatsapp sta implementando la possibilità di passare da un account all’altro su Android.

Nel post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook, Zuckerberg spiega anche che grazie a questo sistema gli utenti non dovranno portarsi dietro un dispositivo aggiuntivo o disconnettersi continuamente dal proprio account per passare da un profilo all’altro.

Si tratta di una funzione particolarmente utile per coloro che hanno due numeri di telefono per altrettanti scopi: ad esempio uno personale ed uno per il lavoro.

Meta comunque osserva che sarà comunque necessario avere un numero di telefono ed una scheda SIM separata: ciò vuol dire che potranno accedere alla feature solo gli utenti che dispongono di smartphone dual-SIM o con supporto eSIM, altrimenti non sarà possibile configurare il secondo account. Questo perchè sulla scheda secondaria o sulla eSIM sarà inviato il codice monouso che si dovrà inserire in Whatsapp per effettuare il login.

La portavoce di Whatsapp, Ellie Heatrick, ha affermato che dopo la verifica iniziale l’applicazione continuerà a funzionare per entrambi gli account senza il secondo dispositivo o SIM utilizzata per la verifica. Il lancio della funzione è previsto per le prossime settimane.

Ricordiamo che dal 24 Ottobre Whatsapp non funzionerà più su diversi smartphone Android, come spiegato direttamente dalla società nella documentazione ufficiale.