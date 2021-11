WhatsApp permetterà di eliminare messaggi senza alcun limite temporale

In attesa del lancio definitivo delle novità per le emoji, WhatsApp nell’ultima versione beta per Android ha modificato i limiti temporali per l’eliminazione di messaggi in chat di gruppo e one-on-one per tutti gli utenti, facendo sì che chiunque possa eliminarli dalle conversazioni anche se sono di diversi mesi prima.

A notare questo importante cambiamento sono stati i sempre attenti colleghi di WABetaInfo che, provando la beta Android 2.21.23.1, si sono accorti della scomparsa del limite di tempo per la cancellazione dei messaggi dalla chat di ogni utente. Si tratta di una novità particolarmente interessante in quanto, al lancio della funzionalità, i gestori della piattaforma ormai firmata Meta avevano posto un limite a 7 minuti. Di conseguenza, i messaggi eliminabili non dovevano essere più vecchi di sette minuti. Solo in seguito, gli sviluppatori hanno aumentato il limite a 4096 secondi, ovvero un’ora, otto minuti e sedici secondi.

Con l’ultimo aggiornamento alla beta di WhatsApp, invece, è stato rimosso il limite temporale per permettere a chiunque di eliminare qualsiasi messaggio a prescindere dalla sua “età”. La dimostrazione effettiva la trovate nello screenshot in calce alla notizia, ove si vede un messaggio del 23 agosto 2021 con l’opzione “Elimina per tutti”. Al momento della scrittura dell’articolo non è noto quando questa modifica approderà in via definitiva sul servizio di messaggistica, ma si tratta comunque di una novità estremamente apprezzata.

Ma ci sono anche altre novità in arrivo? Ebbene sì: per esempio, WhatsApp permetterà di selezionare cosa salvare nei backup e cosa lasciare nella memoria interna del dispositivo.