Whatsapp permetterà di entrare nelle chiamate di gruppo già in corso

Whatsapp sta per lanciare una nuova funzione che consentirà agli utenti di entrare nelle chiamate di gruppo già in corso. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte della compagnia di Mark Zuckerberg, che negli ultimi mesi ha puntato massicciamente sul comparto delle videochiamate e chiamate.

Con questa nuova feature, Whatsapp si avvicina ulteriormente a Zoom e Google Meet, che già da tempo consentono agli utenti di entrare nelle videochiamate e chiamate di gruppo anche se queste sono già iniziate.

È indubbio che con questa nuova opzione Whatsapp mira a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel comparto delle videochiamate. Come mostriamo nello screenshot presente in calce, gli utenti visualizzeranno direttamente nella lista delle conversazioni un popup con un pulsante verde che, se premuto, permette di unirsi alle chiamate. Ovviamente, si tratterà di un'opzione visibile solo a coloro che sono stati invitati ad una call.

Sempre dal fronte delle videochiamate, Whatsapp ha aggiunto una nuova schermata di informazioni che permette di vedere chi c'è nella chiamata e chi è stato invitato ma non si è ancora unto. La piattaforma di messaggistica specifica che le chiamate continueranno ad essere basate sulla crittografia end-to-end.

Il rollout è già in corso, e probabilmente come sempre bisognerà attendere un pò prima di vederla anche in Italia.

Nella giornata di ieri è emerso che Whatsapp è al lavoro sulla crittografia end-to-end per i backup cloud.