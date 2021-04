WhatsApp Pink è un malware, non scaricate l'app nello smartphone!

WhatsApp a qualche utente potrebbe sembrare un’applicazione dalla personalizzazione eccessivamente ridotta, quindi può capitare che si cerchi una versione diversa. Ovviamente, però, queste varianti del servizio di messaggistica sono solamente malware che vogliono intrufolarsi negli smartphone Android e rubare dati.

A segnalarne l’esistenza e la diffusione è stato il ricercatore in ambito cybersecurity Rajshekhar Rajaharia, il quale ha pubblicato diversi post su Twitter per avvertire di questa nuova truffa chiamata "WhatsApp Pink". Si tratta, molto banalmente, di una versione della celebre app per Android con interfaccia utente completamente rosa. Una volta installata, però, mostra chiaramente di non essere né una versione ufficiale di WhatsApp, né un clone.

La diffusione sarebbe avvenuta soprattutto grazie a una pubblicità come quella che vedete nel tweet in calce all’articolo: semplicemente uno screenshot di una conversazione su WhatsApp con chat e barre di navigazione rosa, con scritto accanto “Watsapp In Pink”. Solamente l’errore di spelling dovrebbe convincere gli utenti del fatto che si tratti di una truffa, eppure a quanto pare il file .apk del malware starebbe girando in molte chat.

Non è nota la portata del virus in questione, ma il funzionamento sì: una volta installata, l’app ottiene tutte le autorizzazioni del caso innanzitutto per nascondersi dalla Home e dal Drawer, in seguito inviando messaggi WhatsApp a tutti i contatti invitando loro a scaricare la falsa versione rosa del servizio di messaggistica.

Ovviamente l’invito è quello di non scaricarla, ma se qualcuno lo avesse fatto allora bisogna seguire questi passaggi per arginare i danni al nostro smartphone e a quelli altrui: innanzitutto è necessario rimuovere il malware seguendo il percorso Impostazioni > App e notifiche > Mostra tutte le app > WhatsApp Pink > Rimuovi. Una volta fatto ciò, come segnalato da Rajshekhar Rajaharia sarà necessario scollegare tutti i dispositivi da WhatsApp Web, pulire la cache del browser e controllare i permessi concessi alle applicazioni (tramite Impostazioni > Privacy > Gestione autorizzazioni) per verificare se ci sono ancora tracce di WhatsApp Pink. A questo punto, il dispositivo sarà al sicuro.

Ma a proposito di WhatsApp, recentemente gli sviluppatori hanno lanciato in beta la velocizzazione dei messaggi vocali e sistemato una feature noiosa legata alla visualizzazione delle immagini nelle chat.