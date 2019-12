Whatsapp: la Polizia mette in guardia dai furti degli account. Come difendersi

La Polizia Postale ha diramato un bollettino di sicurezza per mettere in guardia gli utenti da un nuovo fenomeno che evidentemente negli ultimi tempi ha registrato un aumento delle segnalazioni: il furto degli account di Whatsapp. La pubblicazione risale a qualche giorno fa, a ridosso delle festività di Natale, ma resta valida.

Il Commissariato di Polizia Online osserva come i codici di sicurezza che arrivano tramite SMS, indipendentemente dalla piattaforma, sono personali e non devono essere mai condivisi con nessuna persona, anche se a richiederli è un contatto presente nella propria rubrica.

Questi codici infatti permettono di accedere al proprio account Whatsapp anche da altri smartphone. La Polizia osserva che "si sta verificando che cybercriminali riescano a recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice, facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica. L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo account Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la disponibilità".

I consigli da seguire sono principalmente tre: non dare seguito alle richieste d'invio di alcun codice, anche se provenienti da contatti in rubrica, non cliccare sui link degli SMS, ed attivare la verifica in due passaggi tramite le impostazioni dell'account presenti nell'app.