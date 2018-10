Whatsapp porta la modalità Picture-in-Picture per i video di Facebook e YouTube su Android

Dopo averla messa a disposizione degli utenti iOS da qualche mese, ed in attesa dello Swipe to Reply, Whatsapp per Android è pronto ad arricchirsi con una nuova funzione molto interessante. Si tratta della modalità Picture-in-Picture per i video.

Ciò vuol dire che nel momento in cui si riceve un video presente su YouTube, Instagram o Facebook, lo si potrà guardare direttamente dalla chat, senza uscire dall'applicazione.

Il tutto avviene attraverso la modalità PiP che è stata introdotta da Apple lo scorso anno in Safari, e che lentamente sta diventando uno standard in quanto consente di aprire una finestra per la visualizzazione del filmato che si va a sovrapporre agli altri processi.

Parlando di Whatsapp per Android, la funzione consente di continuare e controllare la visione del video (tramite i pulsanti play e pausa) anche se si esce dalla chat in cui è stato ricevuto: basta non chiudere completamente l'applicazione e la riproduzione del filmato continua in maniera regolare.

La distribuzione sulla versione Android dell'applicazione è cominciata da qualche ora, ma gli utenti segnalano che potrebbe non funzionare al primo tentativo. In tal caso è necessario eseguire il backup della cronologia chat e quindi reinstallare Whatsapp, ma potrebbe anche trattarsi di un semplice bug.