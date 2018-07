Whatsapp porta le notifiche multimediali su iOS: mostreranno foto e video

Whatsapp si appresta a rivoluzionare le notifiche dell'applicazione su iOS. Secondo quanto riferito da WABetaInfo, il popolare servizio di messaggistica istantanea starebbe testando le notifiche multimediali, che consentiranno agli utenti di visualizzare le immagini e le GIF animate senza aprire il messaggio.

Il tutto è incluso nell'aggiornamento rilasciato oggi dagli sviluppatori, che ha anche introdotto la possibilità di inviare messaggi ai gruppi utilizzando Siri.

Per quanto riguarda le notifiche, come notato dai ragazzi di WABetaInfo, se qualcuno invierà un'immagine utilizzando la popolare applicazione, sarà possibile visualizzare un'anteprima della stessa fotografia senza dover per forza aprire l'applicazione e quindi il messaggio.

Le feature non è ancora disponibile per tutti, ma è presente nella versione 2.18.80 dell'applicazione e, per coloro che hanno disabilitato il download automatico dei media, consente anche di salvare i contenuti, il tutto senza aprire l'app.

Per visualizzare l'anteprima multimediale, basterà effettuare uno swipe verso il basso direttamente dalla notifica. Tuttavia, WABetaInfo riporta che "la funzionalità sarà disponibile solo sui dispositivi basati su iOS 10 e successivi.

Non è ancora chiaro quando la funzione sarà disponibile per tutti, in quanto Whatsapp ne sta ultimando lo sviluppo prima di metterla a disposizione degli utenti. Come sempre in questi casi, ancora non sappiamo quando e se verrà lanciata al pubblico, ma si tratta comunque di una funzione molto utile, che renderebbe l'app più immediata.