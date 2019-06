Whatsapp porterà in tribunale le aziende che spammano

Cambio alle policy di Whatsapp, ora l'app di messaggistica menzione esplicitamente la possibilità di intraprendere strumenti legali nei confronti delle aziende che commettano, o aiutino, a commettere abusi, forzando le policy del servizio.

Per farlo Whatsapp userà ogni prova possibile, sia l'attività in-app, che eventuali dichiarazioni o materiali promozionali che facciano intendere che una determinata organizzazione stia violando le regole della piattaforma, ad esempio mandando messaggi di massa o automatici.

L'app rivendica la sua natura di app per le conversazioni private, tra persone in carne ed ossa, dove lo spam non è tollerato.

Così recitano le nuove linee guida di Whatsapp:

"Questa sfida richiede un approccio olistico e WhatsApp si impegna a utilizzare le risorse a sua disposizione, comprese azioni legali, per impedire abusi che violano i nostri Termini di servizio, come i messaggi automatici o di massa o l'uso non a scopo personale. Ecco perché, oltre all'applicazione di misure a livello tecnologico, avviamo anche azioni legali contro aziende o individui collegati a prove presenti sulla piattaforma di tali abusi. WhatsApp si riserva il diritto di continuare a intraprendere azioni legali in queste circostanze."

Whatsapp inizierà ad attivarsi a partire dal 7 dicembre 2019, vera e propria deadline per mettersi in riga: dopo di che Facebook intraprenderà azioni legali contro le aziende e gli individui che continueranno a violare le regole.

Nel frattempo, l'app si prepara alla rivoluzione: Whatsapp anche per i pagamenti, pure in Europa.