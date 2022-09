WhatsApp, possibile rivoluzione in arrivo: niente più messaggi sbagliati

In seguito alla questione dell'importazione dei backup delle chat di WhatsApp, torniamo a fare riferimento al popolare servizio di messaggistica istantanea. Infatti, c'è una possibile rivoluzione in arrivo.

Secondo quanto riportato da PhoneArena, un nuovo leak legato a WaBetaInfo sembra infatti suggerire il prossimo arrivo di una funzionalità per modificare i messaggi inviati. Quest'ultima è una possibilità ormai richiesta da lungo tempo da un buon numero di utenti, considerando il fatto che per il momento un errore può poi richiedere l'eliminazione di un messaggio (con l'indicazione della rimozione che rimane però ben visibile) oppure un messaggio successivo di spiegazione.

Chiaramente per ora si tratta solamente di indiscrezioni, ma lo screenshot diffuso da WaBetaInfo, legato alla versione 2.22.20.12 beta dell'app di WhatsApp per Android, lascia ben sperare in merito alla futura implementazione di questa feature. Difficile per il momento affermare con certezza se alla fine questa possibilità verrà o meno rilasciata per tutti, ma secondo le fonti il team di WhatsApp è quantomeno al lavoro su questa possibilità.

In ogni caso, al momento non ci sono informazioni relative a quale dovrebbe essere il lasso di tempo garantito agli utenti per poter modificare un messaggio. Per il resto, ricordiamo che di recente si è fatto riferimento anche alla possibilità di creare sondaggi nei gruppi WhatsApp.