WhatsApp: ora si possono cercare i negozi online, ma non è per tutti

Nelle ultime settimane, WhatsApp ha introdotto i sondaggi all'interno dei gruppi, ennesima pietra miliare in quel lunghissimo percorso di ringiovanimento di una piattaforma che ormai iniziava ad accusare il colpo.

Le novità, tuttavia, sono destinate ad aumentare, passo dopo passo. L'ultima trovata di Zuckerberg e soci è quella di implementare un sistema di ricerca degli account business e, quindi, delle attività commerciali, direttamente dalla ricerca globale per contatti e messaggi.

Questa nuova feature resta attualmente in distribuzione limitata e, a dirla tutta, non sappiamo se arriverà mai nel nostro Paese. Basti pensare che allo stato attuale non è stata rilasciata neanche negli Stati Uniti, bensì in Inghilterra, Brasile, Colombia, Messico e Indonesia.

L'obiettivo di WhatsApp con questa funzionalità, come spiega il comunicato ufficiale datato 17 novembre 2022, è quello di racchiudere l'intera esperienza di acquisto direttamente sulla sua piattaforma verde, rendendola sempre più simile a quella che qualcuno definirebbe come una "app per tutto".

Tra le aziende già presenti su WhatsApp, infatti, ci sono anche alcuni gestori di servizi per la creazione di conti correnti, biglietti dei mezzi pubblici e consegne a domicilio. Insomma, un'iniziativa interessante che potrà sicuramente avere un discreto seguito. Speriamo che possa diffondersi al punto da sbarcare anche in Italia, come accaduto per l'arrivo della chat con se stessi su WhatsApp.