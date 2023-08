WhatsApp, ora si possono 'nascondere' le chat anche sul PC

Mentre su Android WhatsApp Beta sta introducendo il supporto alle Passkey, la versione desktop del popolare servizio di messaggistica istantanea continua a inseguire la versione nativa adottandone le feature più apprezzate.

Tra queste, sicuramente una delle più interessanti è la possibilità di rendere "segrete" le chat di Whatsapp, proteggendole con password o impronta per tenerle al riparo da sguardi indiscreti.

Secondo quanto segnalato dal solito WABetaInfo, la funzionalità di blocco delle conversazioni sta per arrivare anche su desktop. La feature, infatti, è comparsa nell'ultima beta di WhatsApp Web, indicando che i tempi sono probabilmente ormai maturi anche per il suo approdo su questa versione dell'app, rendendo più sicure le nostre conversazioni anche quando siamo al PC.

In quanto feature ancora in fase "embrionale", attualmente sulla versione web consente di impostare un blocco generico ma non di proteggere singole conversazioni. Tuttavia, si tratta già di un enorme passo in avanti rispetto alle precedenti versioni, in cui non era previsto alcun tipo di protezione per le proprie conversazioni personali.

Nel frattempo, ricordiamo che tra le novità in arrivo c'è anche la possibilità di collegare più account contemporaneamente su Whatsapp, rendendo ancora più semplice la vita di chi, per lavoro, è costretto a portarsi dietro più dispositivi invece di uno solo.