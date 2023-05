WhatsApp ancora più potente: ecco come si potranno modificare i messaggi

Oltre ai canali in arrivo su WhatsApp, la piattaforma verde potrebbe presto subire un'altra piccola rivoluzione, che si va ad inserire in un lunghissimo percorso fatto di grandi migliorie arrivate di settimana in settimana.

L'ultima dell'app di Meta riguarda la possibilità di modificare i messaggi, una funzione a dir poco agognata da chi è solito utilizzare altre app di messaggistica come Telegram, che offrono questa funzionalità da tempo immemore.

Per modificare i messaggi, come mostra il solito WABetaInfo, nella primissima implementazione di questa feature non dovremo fare altro che tenere premuto il messaggio da modificare fino a evidenziarlo. A questo punto, premere i tre puntini a sandwitch in alto a destra e scegliere "Modifica" (nello screen in calce identificato con il comando inglese "Edit").

A questa funzione si applicheranno limitazioni come per la cancellazione, ovvero la possibilità di utilizzarla entro 15 minuti dall'invio: questa politica, particolarmente apprezzata dagli utenti, impedisce che possano essere apportate modifiche sostanziali a vecchie conversazioni.

Allo stato attuale, la beta contenente la feature di modifica dei messaggi è stata distribuita solo a un gruppo ristretto di utenti, ma si spera che presto possa diventare ufficiale per tutti.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime settimane WhatsApp ha introdotto anche ChatLock, un utile strumento per limitare con password l'accesso alle nostre conversazioni private.