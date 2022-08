Whatsapp, ancora più poteri per gli amministratori dei gruppi: le ultime novità

Whatsapp continua a lavorare sulle nuove funzioni per la propria applicazione, e le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente da WABetaInfo parlano di un’applicazione che darà ancora più poteri agli amministratori dei gruppi.

Secondo quanto riferito dal popolare blog sul mondo Whatsapp, la prossima funzionalità su cui sta lavorando Meta prevede l’estensione dei poteri per gli amministratori dei gruppi, i quali otterranno ancora maggiore controllo sui messaggi, al punto che potranno eliminarli per tutti. Si tratta di una novità senza dubbio interessante, che estende ulteriormente i poteri degli admin sulle conversazioni.

La scorsa settimana sempre da WABetaInfo era emersa l’indiscrezione che voleva Whatsapp pronta a lanciare i chatbot, in stile Telegram: si tratterà di un account informativo che lavorerà in modalità “sola lettura”: gli utenti infatti non saranno in grado di rispondere ai messaggi inviati, e funzionerà in maniera praticamente uguale a quello del principale concorrente. Probabilmente quindi informerà gli utenti delle ultime novità introdotte sulla piattaforma, per tenerli sempre aggiornati sulle mosse.

Nessuna informazione sulla data di lancio nè sui chatbot, tanto meno sulla nuova funzione in arrivo per gli amministratori dei gruppi, e come sempre vi terremo aggiornati non appena giungeranno ulteriori informazioni. Probabilmente però bisognerà attendere ancora un pò prima di poterci mettere su le mani.