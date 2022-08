Whatsapp, ancora più poteri per gli amministratori dei gruppi: le novità

A pochi giorni dal lancio della nuova app nativa di Whatsapp per Windows, da WABetaInfo arrivano nuovi dettagli sulle prossime mosse che ha intenzione di mettere in campo Meta per la propria applicazione di messaggistica istantanea.

Secondo quanto riferito dal popolare blog legato al mondo di Whatsapp, nelle ultime versioni beta dell’app è stata introdotta una nuova funzione per gli amministratori dei gruppi, a cui sarà data la facoltà di eliminare da tutti gli smartphone un determinato messaggio. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, infatti, è stata aggiunta la nuova opzione “elimina per tutti”, dal popover del menù di eliminazione. Nel momento in cui un messaggio viene cancellato per tutti i membri del gruppo, questi non potranno più leggerlo dai loro dispositivi e riceveranno una notifica che li avviserà che un admin ha rimosso il messaggio.

Si tratta di una funzione senza dubbio buona, che mira a migliorare la moderazione delle conversazioni ed allo stesso tempo a dare più poteri agli admin.

Sempre nella stessa beta è stata aggiunta anche la possibilità (opzionale) di visualizzare gli aggiornamenti di stato nell’elenco delle chat.

Nessuna informazione, come sempre, sulla data di lancio di queste funzioni. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli.