WhatsApp Premium consentirà alle aziende di facilitare i contatti con i clienti: ecco come

A quanto pare gli sviluppatori al lavoro su WhatsApp stanno preparando non solo una novità importante per le chat di gruppo, ma sono continuamente all’opera sul piano a pagamento Premium per il servizio di messaggistica. In particolare, l’ultima feature in fase di sviluppo consente di utilizzare un collegamento “speciale” univoco.

Prima di procedere con la lettura della notizia, ricordiamo ancora una volta che WhatsApp diventerà a pagamento ma non per tutti e, soprattutto, sarà un piano Premium opzionale al quale gli utenti non interessati potranno fare a meno di iscriversi. Nello specifico, la versione a pagamento sarà accessibile soltanto ai clienti Business, ovverosia i titolari di aziende o negozi locali che vogliono facilitare la comunicazione con i loro clienti.

La novità scovata dai colleghi di WABetaInfo in realtà è piuttosto semplice, ma si rivelerà certamente utile: WhatsApp Premium offrirà agli utenti Business la possibilità di collegare e nominare fino a 10 dispositivi, creando inoltre un collegamento aziendale personalizzato univoco. Così facendo, le aziende potranno rendere ancor più distinguibile il link che rimanda alla loro chat. Ciò, naturalmente, non significa che il numero di telefono dell'attività commerciale risulterà nascosto; il collegamento breve personalizzato rappresenta solamente un modo migliore e più intuitivo per contattare l’impresa tramite l’app di casa Meta.

Allo stato attuale è ancora poco chiaro il periodo di lancio di WhatsApp a pagamento; tuttavia, non dovrebbe essere così distante.