WhatsApp prende feature da Telegram: arriva chatbot per gli aggiornamenti!

Dopo il lancio della migrazione delle chat WhatsApp da Android a un iPhone e viceversa, il team del servizio di messaggistica sta lavorando su una funzionalità “presa” da Telegram: un account ufficiale WhatsApp che invia messaggi quando arrivano nuove feature con un aggiornamento.

A notare questa novità nell’ultima Beta per Android, versione 2.22.17.10, sono stati i colleghi di WABetaInfo che, come da loro prassi, hanno fornito ai loro lettori uno screenshot illustrativo della funzionalità stessa. Come potete vedere in calce alla notizia, all’apertura della chat in questione verremo accolti da un avviso che ci ricorda come tale conversazione sia dell’account ufficiale WhatsApp.

A differenza degli account aziendali sulla piattaforma, non saremo in grado di rispondere a nessuno di questi messaggi; in altre parole, si tratta di un account informativo operante in modalità “sola lettura”. Per essere ulteriormente chiari, questo non sarà un canale diretto per contattare il supporto di WhatsApp, il quale andrà quindi contattato con altri mezzi.

Dunque, in maniera analoga all’account ufficiale Telegram tale chatbot servirà esclusivamente per indicarci quali sono le funzionalità introdotte con un aggiornamento specifico al momento del suo rilascio. Essendo una funzione in fase di sviluppo, non sappiamo quando arriverà nella versione stabile dell’app, tantomeno se gli sviluppatori applicheranno modifiche nel corso delle prossime settimane.

Una settimana fa, invece, si è parlato della funzionalità per nascondere lo stato Online ad altri contatti.