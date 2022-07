WhatsApp prende in prestito feature Instagram per gli Stati: quando arriverà?

Ci sono tante novità in arrivo per gli Stati WhatsApp: oltre alla pubblicazione di note vocali che scadono dopo 24 ore, su cui i tecnici stanno lavorando da diversi giorni, a quanto pare il servizio di messaggistica prenderà in prestito una funzionalità di Instagram per rispondere agli Stati con alcune emoji selezionate.

Gli utenti Instagram sapranno già di cosa stiamo parlando: quando si vuole rispondere a una Storia è possibile accedere a otto emoji selezionate con un banale swipe up. Tra le emoji disponibili troviamo la faccia sorpresa, quella che ride, quella con gli occhi a cuore e quella piangente, ma anche le mani giunte e l’applauso. Ebbene, su WhatsApp la funzionalità sembra avere lo stesso comportamento.

Come riportato dagli attenti colleghi di WABetaInfo e come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, una volta visualizzato uno Stato WhatsApp è possibile fare swipe up per trovare le otto emoji selezionate e premerle cosicché colui che ha caricato lo Stato riceva una simpatica risposta rapida. Nulla di diverso, pertanto, dalla stessa funzionalità presente su Instagram.

I tempi di implementazione non sono noti, trattandosi di una feature ancora in fase di test all’interno della Beta. Il semplice fatto che è giunta a questa ultima versione di prova per Android, tuttavia, indica a un possibile rilascio nel corso delle prossime settimane.

A proposito di emoji, sappiate che da una settimana su WhatsApp le reazioni ai messaggi includono tutte le emoji.