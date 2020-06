Whatsapp si prepara ad accogliere gli sticker animati: ecco come funzioneranno

Periodo di grosse novità per Whatsapp. Come segnalato dai ragazzi di WABetaInfo, infatti, nelle ultime versioni dimostrative dell'applicazione di messaggistica istantanea è stato implementato il supporto agli sticker animati, che sono già presenti da tempo sul principale concorrente, Telegram.

Il supporto è stato implementato con la versione beta 2.20.194.7 su Android e 2.20.70.26 su iOS. AndroidPolice però riferisce che sulla beta per il robottino verde sarebbe stata rimossa rapidamente.

L'attivazione, almeno in questa fase, sarà manuale: gli utenti saranno in grado di inviare un adesivo animato solo dopo averne ricevuto uno da qualche contatto. Inizialmente sarà possibile accedere a cinque pacchetti: Rico's Sweet Life, Moody Foodies, Chummy Chum Chums, Playful Piyomaru e Bright Days, e non è chiaro in che modo sarà possibile crearne di nuovi.

WABetaInfo pone anche l'accento sul fatto che contrariamente a quanto avviene su Telegram, gli adesivi mostrano l'animazione una sola volta e non in loop, il che vuol dire che per visualizzare i movimenti sarà necessario scorrere la chat dall'alto verso il basso .

Al momento non sono arrivate informazioni sul lancio pubblico, ma il periodo sembra essere florido per Whatsapp, che si appresta ad lanciare le chiamate e videochiamate anche su desktop. Di recente però sono emerse anche tantissime altre novità in arrivo sull'app per iOS ed Android.